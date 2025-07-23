«Понял, что перешел опасную черту»: Арсений Бородин о «Челси», сердечном приступе, предстоящей свадьбе и Ивлеевой

Арсений Бородин не понаслышке знает, как тяжело начинать с нуля и жить без оглядки на свои достижения. В начале 2000-х годов артист в составе группы «Челси» выпустил хиты «Чужая невеста», «Самая любимая», получал музыкальные награды и имел сотни поклонниц, но после 2013 года все изменилось. Продюсер Виктор Дробыш не стал продлевать контракт с «Челси», и участники группы сосредоточились на сольных карьерах, а сам Арсений столкнулся с чередой жизненных трудностей.

Бородин похоронил брата, перенес сердечный приступ, впал в депрессию и имел проблемы с алкоголем. Все это мешало творчеству и развитию Арсения как артиста. Однако благодаря поддержке близких и любви к музыке певец смог вернуться на сцену, где чувствует себя по-настоящему счастливым.

На сегодняшний день Арсений пишет песни и выступает не только как сольный артист, но и в составе своей группы Black Sonic Pearls. А еще Бородин стал экспертом шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг», который дает шанс конкурсантам попасть в 7 сезон проекта «Ну-ка, все вместе!».

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Арсений рассказал о самочувствии после сердечного приступа и борьбе с депрессией, вспомнил, как критика Пелагеи помогла перезапустить карьеру. А также поделился подробностями предстоящей свадьбы и прокомментировал скандал с экс-возлюбленной Настей Ивлеевой.

Арсений, сейчас телезрители могут вас увидеть в составе десяти экспертов шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг», который дает шанс конкурсантам попасть в 7 сезон. Поделитесь своими впечатлениями: тяжело ли Вам быть по ту сторону сцены, решать чужую судьбу?

Я не могу сказать, что мы решаем чьи-то судьбы, потому что это шоу, которое направлено на созидание, и более того, оказывает еще и финансовую поддержку, потому что победитель получает 5 миллионов и плюс еще миллион от спонсора. Мы даем возможность заявить о себе, а дальше уже как ребята сами распорядятся. Так что здесь я бы ответственность на нас не перекладывал. У нас были истории, когда в «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» приходили заявки от известных вокалистов, и мы знали, что они хорошо поют, что точно не могут плохо выступить. И потом человек приходит на кастинг и просто рассыпается на глазах. И мы не понимаем, как такое может быть, но поскольку у нас шоу честное, мы, естественно, этого человека не берем. Тут все в моменте: либо выступил, либо нет. В этом суть проекта «Ну-ка, все вместе!». У тебя есть несколько минут для того, чтобы заявить о себе здесь и сейчас. Ты должен быть в форме, в вокальном тонусе. Иногда приходят ребята со словами: «Ой, а я три года не занимался». Так мы и слышим это, что вы три года не занимаетесь. Я сам был когда-то участником таких конкурсов, и Сережа Лазарев тоже был, все мы через это проходили, знаем эти эмоции, и потому всегда тщательно подбираем слова, чтобы никого не травмировать своими комментариями. И все это делается исключительно с заботой, с любовью, и, как вы видите, у нас самое рейтинговое шоу по итогам, значит, мы делаем все правильно.

Вашими коллегами по проекту стали Сергей Лазарев и Николай Басков. Всегда ли были согласны с их решениями? Возникали ли между Вами конфликты?

Скоро будет уже седьмой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!», и у нас никогда не было расхождения мнений в каких-то относительно тяжелых ситуациях. Если возникал какой-то спорный момент, мы всегда его решали, анализировали, разбирали, начинали раскладывать все на молекулы и в конечном счете приходили к общему знаменателю. Мы все профессиональные артисты, это самое главное. А когда ты профессиональный артист, ты исходишь из того, чего придерживаются твои коллеги, и неважно в каком жанре они работают. Мы понимаем, что перед нами сильный участник, на что он способен, причем без слов, нам достаточно друг с другом просто переглянуться и по взгляду все уже понятно. У нас каждый на своем месте, каждый занимается своей карьерой достаточно давно, поэтому у нас не может быть каких-то конфликтов. Бывало даже такое, когда кто-то один уверен, что надо взять конкурсанта, считая, что тот раскроется, когда будет исполнять определенный музыкальный материал. И, допустим, Николай говорил: «Да, хорошо, я прислушиваюсь к вашему мнению, я вам доверяю». Вот это очень важный момент. Это очень все живо, здорово и, повторюсь, поэтому имеет такой грандиозный успех.

Как Вы отнеслись к решению Сергея Лазарева покинуть проект в конце 6-го сезона, а потом вернуться? Какие у вас были догадки, кто станет новым лидером сотни?

Я, конечно, был против его ухода. Но помню, как однажды почувствовал на стене запах Корвалола, посмотрел в сторону Сережи (мы на одном ряду сидим), а он белый весь, плохо ему стало. Я говорю: «Ты чего так переживаешь? Нельзя так близко к сердцу все это принимать». А он: «Я не могу, не могу тут больше быть, я так все здоровье угроблю». Я увидел, как он переживает, как погрузился в проект «Ну-ка, все вместе!» за все эти годы, насколько это его шоу. Он знает каждого участника из всех сезонов по имени, помнит, кто что пел, как это было спето. Сколько раз на моих глазах он подходил к артистам, к нашим коллегам, включал какие-то видео, показывал, говорил: «У нас тут дуэт классный выступал, посмотри, как они божественно поют». Это все говорит о том, что человек полностью на своем месте, и когда Сережа вернулся, я про себя сказал: «Слава Богу, так и должно быть».

Сейчас, когда мы ездили на кастинги, в один из вечеров за ужином в ресторане Сережа рассказывал, насколько тяжело было принять ему это решение, ведь это большое давление для человека с его нагрузкой: он много работает, постоянно находится в каких-то съемках, в турах, выступает, ставит тяжелейшие шоу – театральные, музыкальные, хореографические. И при такой нагрузке досконально знает все про проект «Ну-ка, все вместе!». Это вызывает только уважение и говорит о том, что ему не все равно, что он очень любит то, что он делает. А когда человек любит то, что он делает, это значит, что он на своем месте. Я не представляю никого на месте лидера сотни и даже не хочу представлять. Я рад, что Сергей вернулся, что все-таки принял это решение.

Арсений, ради народного кастинга Вы посетили Владивосток, Новосибирск, Иркутск, Омск и Санкт-Петербург. Как Ваша возлюбленная отнеслась к этому туру, ведь приходилось отсутствовать долго? И как Вы сами переносите разлуку?

Я переношу разлуку тяжело, и, чем старше я становлюсь, тем труднее мне ее переносить. Очень тяжело стало гастролировать, я гастролирую уже 20 лет. Семья у меня большая: у меня есть родители, дай Бог им здоровья, бабушка, которая меня в музыку вводила, моя возлюбленная Аня и мой кот Марти. «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» проходил в течение всего мая, а отсутствовал я намного дольше, уехал еще в начале марта и за все это время был в общей сложности дома где-то десять дней, по сегодняшний день включительно. Вот можете себе представить, как тяжело жить с гастролирующими артистами. Сейчас я нахожусь в европейском турне со своей зарубежной группой Black Sonic Pearls, мы выступили на фестивале Rock for People в Чехии, где было порядка пятидесяти тысяч человек, по заявлению организаторов – полный sold out. Хедлайнерами стали Linkin Park, Guns N’ Roses, Sex Pistols, Avenged Sevenfold и другие крупные артисты. Мы собрали возле своей сцены около двух с половиной тысяч человек с нуля. Это очень крутой результат для молодой группы. Дальше мы отправились в Дублин, где сыграли первое шоу в туре с американской группой Steel Panther в легендарном клубе Vicar Street. Было около тысячи человек. А затем отправились в Германию, Голландию и сыграли сольный концерт в Бельгии.

Анна относится к этому в любом случае положительно. Она прекрасно понимала, что такое встречаться с артистом, с музыкантом, который гастролирует. У нас у всех похожая судьба.

Не можем не спросить про скандал Николая Баскова со Львом Рудиным, после которого фониатра не оказалось в сотне крайнего сезона, где соревновались хоры. На чьей стороне Вы были и как относитесь к Рудину?

Я ко Льву Рудину отношусь нейтрально. Я не знаю его как фониатра, не сталкивался никогда с его работами, не могу сказать ничего вообще про этот скандал, и не думаю, что Николаю Баскову или Льву Рудину нужны какие-то адвокаты в виде меня. Но помню, однажды Лев в эфире назвал одну из участниц «курицей», и здесь я уже сказал, что это слишком, что это некорректно для эксперта, для человека уважаемого, для человека, к мнению которого прислушиваются. Называть участницу «курицей» — это запредельное какое-то сумасшедшее хамство. И вообще непонятно зачем. Чтобы что? Как эта критика может помочь человеку? Она деструктивная, она разрушает. Поэтому мне это не понравилось, меня это немножко взбесило в моменте. Сейчас эта ситуация закончилась, и слава Богу.