«Проклял»: Нагиев отказался от внука из-за непростых отношений с сыном

Телеведущий Дмитрий Нагиев тщательно скрывает личную жизнь, но о появлении внука быстро узнали СМИ и поклонники. Журналисты часто спрашивают сексапильного дедушку о новом статусе и методах воспитания малыша. Недавно звезда неожиданно заявил, что из-за непростых отношений с сыном даже не будет дарить внуку подарок на Новый год!

Шоумен пообщался с представителями прессы во время премьерного показала фильма со своим участием. Многие интересовались, какой презент выберет для малыша богатый Нагиев. Но он намекнул, что внук останется без него.

«Чтобы меня еще Кирилл проклял?» — коротко ответил звезда «Московскому комсомольцу».

Напомним, что в августе этого года Дмитрий признался, что его сын Кирилл стал папой. Телеведущий не стал озвучивать пол и имя ребенка. Он до сих пор хранит эту информацию втайне от публики. Сам 33-летний наследник знаменитости тоже предпочитает не рассказывать о личной жизни.

Ранее мы писали о том, что секс-символ Нагиев поведал об эротическом сне, который взволновал фантазии женщин.