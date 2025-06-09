«Распутина не догоняет, Соседов всегда повалит»: Виктор Салтыков раскритиковал жюри шоу «Суперстар!»

Звезда группы «Форум» Виктор Салтыков честно высказался о членах жюри шоу «Суперстар!». В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ певец раскрыл, что прислушивался к мнению Леры Кудрявцевой, и отметил критику Сергея Соседова.

Исполнитель хита «Белая ночь» стал победителем второго сезона шоу «Суперстар!» на НТВ. Вспоминая о проекте, Виктор Салтыков признался, что был готов к любым оценкам от жюри. Однако наиболее авторитетными для него стали комментарии Леры Кудрявцевой и Стаса Костюшкина.

«Я был готов ко всему со времен школы и пионерского лагеря. Вы сидели вдвоем и меня вдохновляли, ты и Стас, я понимал, вы мои люди. Стас и Лера, я ждал только ваших оценок», — заявил Виктор Салтыков, обращаясь к ведущей «Секрета на миллион».

Отдельно артист обратил внимание на критику Сергея Соседова. По мнению Виктора Салтыкова, он всегда найдет, к чему придраться. Также солист «Форума» также «прошелся» по Маше Распутиной, которая «отстает» по времени.

«При всем уважении к Распутиной, я понимал, что она уже не догоняет по времени. На Соседова всегда ставил минимум — единицу и ноль. Я знал, что он всегда повалит», — отметил певец.

Примечательно, что Лера Кудрявцева и Сергей Соседов часто вступали в перепалки на съемках «Суперстара!». Финал шоу 29 марта обернулся громким скандалом. Тогда телеведущая публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы и отказалась оценивать ее выступление, тем самым лишив победы. Комментируя решение артистки, музыкальный критик заявил, что певицу «засудили».

Ранее Виктор Салтыков пожаловался на высокомерие молодых артистов. Певец заявил: «Я никогда не считал себя пупом земли».