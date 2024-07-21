«Никогда не считал себя пупом земли»: Виктор Салтыков пожаловался на высокомерие молодых артистов

Советский и российский певец Виктор Салтыков критикует творчество молодых исполнителей. Артист жалуется, что юные звезды ведут себя высокомерно по отношению к более опытным представителям шоу-бизнеса.

Салтыков сетует, что начинающие исполнители не имеют профильного образования и не стремятся к его получению. Более того, добившись успеха, их накрывает звездная болезнь, считает певец.

«Особенно сейчас среди молодежи смотришь — они даже не здороваются иногда. Они на сцену заходят нормально, а со сцены уже никого не видят», — жалуется артист в подкасте Маши Кац на YouTube.

Артисту удалось избежать звездной болезни на пике популярности: у Салтыкова не было желания быть выше кого-то.

«Я никогда не считал себя пупом земли», — говорит он.

Наоборот, у Виктора был комплекс, что он хуже других. Это всегда подталкивало его к развитию.

66-летний исполнитель не планирует останавливаться на достигнутом, он не против различных экспериментов. Однако поклонники все равно требуют от певца старых песен.

Ранее Виктор Салтыков рассказал, что получил много сообщений по поводу прыщей на теле. Он обратился к пишущим со словами «посмотрите на себя».