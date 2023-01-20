18:02, 20 января 2023
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Актриса Анастасия Мельникова рассказала, как и когда её жизнь превратилась в трагедию
Звезда культовых сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный» Анастасия Мельникова дала большое эксклюзивное интервью «Пятому каналу».
В ходе беседы артистка раскрыла много ранее неизвестных никому деталей своей непростой судьбы.
Она поведала, что её муж был категорически против её участия в кинолентах и постоянно пытался сделать всё, чтобы супруга вообще не выходила из дома.
Тогда Мельникова и начала чахнуть, стремительно теряя весе, в то время как врачи, к которым она обращалась, никак не могли точно установить диагноз.
Позже, по словам самой Анастасии, она поняла, что всему виной – недостаток сцены.
- После развода с мужем я снова продолжила карьеру, и моё здоровье сразу наладилась, - сказала Мельникова «Пятому каналу»
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.5-tv.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: