Актриса Анастасия Мельникова рассказала, как и когда её жизнь превратилась в трагедию

Звезда культовых сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный» Анастасия Мельникова дала большое эксклюзивное интервью «Пятому каналу».

В ходе беседы артистка раскрыла много ранее неизвестных никому деталей своей непростой судьбы.

Она поведала, что её муж был категорически против её участия в кинолентах и постоянно пытался сделать всё, чтобы супруга вообще не выходила из дома.

Тогда Мельникова и начала чахнуть, стремительно теряя весе, в то время как врачи, к которым она обращалась, никак не могли точно установить диагноз.

Позже, по словам самой Анастасии, она поняла, что всему виной – недостаток сцены.