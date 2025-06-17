«Распространяют слухи»: семья звезды «Дома-2» Саленко прокомментировала новости о его приговоре

Семья участника «Дома-2» Захара Саленко опровергла, что ему дали 12 лет колонии за мошенничество. Об этом близкие заявили в разговоре со StarHit.

Родные Захара назвали неправдой слова его коллеги по реалити Ивана Барзикова: именно он рассказал о приговоре Саленко в социальных сетях.

«Приговора нет. Комментарии участников не релевантны, они не знают реального положения дел и распространяют слухи», — пояснила семья участника телестройки.

Они не стали говорить о подробностях произошедшего и о судьбе Захара в настоящий момент.

Напомним, Барзиков рассказал, что якобы его коллеге по реалити дали 12 лет колонии за многомиллионное мошенничество. Еще в прошлом году Саленко заподозрили в создании финансовой пирамиды.

Пострадавшие от действий Захара жаловались на то, что он брал у них деньги в долг и не возвращал. Сам Саленко питал слабость к красивой жизни и роскошным машинам. Когда у него внезапно появились большие деньги, то он их потратил на покупку шикарных авто и элитной недвижимости.