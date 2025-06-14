Питал слабость к красивой жизни и роскошным машинам: звезда «Дома-2» Саленко получил 12 лет за мошенничество

Звезда «Дома-2» Захар Саленко оказался за решеткой. Он получил 12 лет колонии за многомиллионное мошенничество. Сейчас он отбывает свой срок, передает StarHit.

Эту информацию подтвердил бывший коллега шоумена Иван Барзиков в общении с подписчиками. Он заявил, что Захару дали 12 лет.

Осенью прошлого года Саленко пропал из соцсетей. Тога же стало известно, что звезду известного шоу подозревают в мошенничестве. Его считали причастным к организации финансовой пирамиды.

Пострадавшие от действий Захара жаловались на то, что он брал у них деньги в долг и не возвращал. Сам Саленко питал слабость к красивой жизни и роскошным машинам. Когда у него внезапно появились большие деньги, то он их потратил на покупку шикарных авто и элитной недвижимости.

Ранее стало известно, куда пропал участник золотого состава «Дома-2» Май Абрикосов. Оказалось, что после ухода из реалити он начал жить в деревне.