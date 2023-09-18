Распрощались со звездной жизнью: как живут дети Пугачевой и Галкина* в эмиграции

Семья певицы Аллы Пугачевой уже почти год живет в Израиле. Прошлой осенью артистка забрала документы детей из московской элитной гимназии и перевезла их к отцу за границу. После этого жизнь Гарри и Лизы кардинальным образом изменилась, и журналисты StarHit узнали, как теперь проводят время звездные наследники.

Не секрет, что в России двойняшки с самого рождения были крайне популярными. За ними следили миллионы, из-за чего иногда они испытывали дискомфорт. Шоумен Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) как-то рассказывал, что особенно сыну не нравится публичность, и он не любит, когда незнакомые ему люди начинают его снимать. Однако были и большие плюсы от этой славы.

С малых лет дети были окружены роскошью, и им доставалось все самое лучшее. Сначала они ходили в элитный московский детский сад «Кот в сапогах», где их обучали французскому и английскому языкам, а затем в дорогостоящую гимназию. За одного ребенка Пугачева с мужем отдавали 1,6 миллионов рублей ежегодно.

Да и развлечения у Гарри с Лизой были всегда не такие, как у обычных детей. Каждый праздник к ним приходили звезды первой величины и дарили подарки. Например, Борис Моисеев как-то подарил им коляски, обитые мехом шиншиллы, а Филипп Киркоров целые чемоданы с сюрпризами.

Однако из-за родителей двойняшкам пришлось распрощаться с жизнью в замке. И что же теперь? Известно, что учебное заведение в Израиле у детей не менее элитное, чем было в Москве. Они ходят в одну из лучших школ города, которую могут себе позволить только самые состоятельные граждане. Но живут они теперь в особняке поменьше, да и знаменитости не задаривают их роскошными презентами. Если судить по социальным сетям, теперь все праздники Лизы и Гарри проходят скромно, но самое главное – без отца. Галкин* вынужден постоянно работать, чтобы обеспечивать семью, именно поэтому довольно часто его не бывает дома даже на важных событиях.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как Алла Пугачева чуть не умерла во время пластики.

*(Признан иноагентом на территории РФ)