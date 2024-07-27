Распорядился не пускать: Алсу после начала развода три недели не могла попасть домой

Певица Алсу после начала скандального бракоразводного процесса с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет, не может попасть в свою квартиру.

По данным источника Telegram-канала Baza, супруг певицы распорядился не пускать ее на территорию элитного жилого комплекса «Триумф» в Москве.

Артистке также заблокировали доступ на подземную парковку. При этом остальные члены семьи могут по-прежнему беспрепятственно заезжать на территорию.

Попасть в квартиру Алсу смогла только через три недели, когда суд определил порядок посещения недвижимости. Однако парковка так и осталась для нее недоступна.

Напомним, весной 2024 года Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Она не стала говорить о причинах разрыва, но намекнула, что муж изменял ей с Анастасией Решетовой.

Ранее стало известно, что Яна Абрамова и Алсу ждет раздел имущества. Певица хочет забрать квартиру в небоскребе Триумф-палас стоимостью 300 млн рублей. За годы брака пара приобрела апартаменты на Ленинградском шоссе, особняк на Рублевке, коттедж в Крыму с личным пляжем и квартиру в Лондоне.