Расположился между ног: Настасью Самбурскую сняли с женатым мужчиной

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская часто жалуется на одиночество. Эффектная брюнетка никак не может встретить достойного мужчину, но при этом проводит время не одна. Ее засняли с женатым коллегой в пикантной позе.

Девушка сама опубликовала в соцсетях фото, на котором сидит на стуле, а у нее между ног расположился актер Семен Шкаликов. Настасья была в эффектном белом платье с глубоком разрезом и выглядела очень сексуально.