Расположился между ног: Настасью Самбурскую сняли с женатым мужчиной
Актрису Настасью Самбурскую подозревают в связи с женатым мужчиной.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская часто жалуется на одиночество. Эффектная брюнетка никак не может встретить достойного мужчину, но при этом проводит время не одна. Ее засняли с женатым коллегой в пикантной позе.
Девушка сама опубликовала в соцсетях фото, на котором сидит на стуле, а у нее между ног расположился актер Семен Шкаликов. Настасья была в эффектном белом платье с глубоком разрезом и выглядела очень сексуально.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Самбурская сразу развеяла все слухи, сообщив, что это были съемки фильма, который она сама продюсирует. В реальной жизни они просто коллеги, а Семен счастлив в отношениях с актрисой Дарьей Макаровой. В 2019 году у пары родился ребенок.
Сама звезда «Универа» не раз говорила в интервью, что тоже мечтает стать матерью. Но пока у нее нет избранника, от которого она смогла бы родить малыша. Пока с личной жизнью у Настасьи не складывается. Она была в браке однажды – с коллегой Кириллом Дыцевичем. Молодые люди развелись всего через два месяца после росписи. Позже брюнетка закрутила роман со стоматологом Глебом Пекли, но счастье продлилось недолго.
Недавно Самбурская назвала самую сексуальную часть женского тела.