Расположена в «египетском доме»: Ксения Собчак купила квартиру за 1,2 млрд рублей у Кремля

Недавно Ксения Собчак провела вечеринку в стиле нулевых. Как оказалось, мероприятие было приурочено к покупке журналисткой роскошной квартиры за 1,2 млрд рублей недалеко от Кремля.

Телеведущая приобрела недвижимость на одной из старейших улиц Москвы — Большая Дмитровка, говорится в передаче «Ты не поверишь!» Ее квартира расположена в «египетском доме», на фасаде которого красуются головы фараонов и скульптура бога Ра со скарабеем.

В квартиру к Собчак ведет мраморная лестница с коваными перилами. На самом верху, где расположено жилье, журналистка купила половину этажа. Антиквариатную мебель туда доставляют с помощью подъемников, потому что лифты в элитном доме плохо работают.

«Сердце кровью обливается, как хочется здесь жить. От моего дома досюда ехать 20 минут, а мне надо так, чтобы пешком ходить», — заявил певец Прохор Шаляпин на вечеринке по случаю будущего новоселья.

