17:59, 17 января 2023
1 мин.
Располневшую и пропавшую с экранов Бьянку застали за продажей люстры за 220 тысяч
Певица Бьянка опубликовала объявление о продаже люстры за 220 тысяч рублей.
Фото: Freepik.com
Певица Бьянка сообщила о продаже люстры за 220 тыс. рублей. Объявление она разместила на своей странице в соцсетях.
Бьянка уточнила, что «решила помочь старой знакомой».
«Моя подруга, знакомая, разместила в интернете объявление о том, что продает свою люстру за 220 тысяч рублей», - сказала, смеясь, певица.
Всех заинтересовавшихся этой вещью она попросила писать «агенту в шапке профиля».
Певица предстала на видео располневшей – такой же, какой неожиданно появилась в декабре 2022 года. Тогда сообщалось, что у нее произошел гормональный сбой.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: