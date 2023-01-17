Располневшую и пропавшую с экранов Бьянку застали за продажей люстры за 220 тысяч

Певица Бьянка сообщила о продаже люстры за 220 тыс. рублей. Объявление она разместила на своей странице в соцсетях.

Бьянка уточнила, что «решила помочь старой знакомой».

«Моя подруга, знакомая, разместила в интернете объявление о том, что продает свою люстру за 220 тысяч рублей», - сказала, смеясь, певица.

Всех заинтересовавшихся этой вещью она попросила писать «агенту в шапке профиля».

Певица предстала на видео располневшей – такой же, какой неожиданно появилась в декабре 2022 года. Тогда сообщалось, что у нее произошел гормональный сбой.