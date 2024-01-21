«Располневшая тетка средних лет»: Митя Фомин оскорбил стилиста Рогова

Экс-солист группы Hi-Fi, певец Митя Фомин внезапно высмеял 42-летнего стилиста Александра Рогова, ставшего новым ведущим популярного шоу «Модный приговор» на Первом канале. По мнению 50-летнего артиста, дизайнер плохо выглядит и не следит за собой.

«Если ты себя считаешь модным экспертом, выглядишь ты иначе. Он выглядит плохо, отвратительно, как располневшая тетка средних лет, безобразно, неприятно смотреть», — разоткровенничался Фомин в YouTube-шоу Fametime TV.

После этих слов Митя задумался и добавил, что внешность Рогова оценивает чисто субъективно.

«Ты видел себя вообще?!» - эмоционально обратился Митя к стилисту.

Ранее новый ведущий «Модного приговора» включил Фомина в топ-5 самых безвкусных звезд российского шоу-бизнеса. На втором месте в списке оказалась Ольга Бузова, на третьем — Филипп Киркоров. На четвертом и пятом — Анастасия Волочкова и Лера Кудрявцева.

Мы также сообщали, что Митя Фомин в преддверии своего 50-летия решил откровенно рассказать, как относится к звездам, попавшим на эстраду через постель. Он в шутку заявил, что завидует им.