Митя Фомин решил признаться, что завидует попавшим на эстраду через постель

Экс-солист группы Hi-Fi, певец Митя Фомин в преддверии своего 50-летия решил откровенно рассказать, как относится к звездам, попавшим на эстраду через постель. При этом артист решил дать шуточный ответ на соответствующий вопрос.

«С завистью!» - сказал Фомин в беседе с Kp.ru.

Он также признался, что перекраивает сценарий своего прошлого, чтобы понять, можно ли было что-то изменить в той или иной ситуации.

«Понимаю, что нужно работать с психологом, но просто времени нет...», — отметил Митя, добавив, что с годами его жизнь все-таки будет все лучше.

По словам Фомина, раньше он считал, что люди, достигшие возраста 50 лет, находятся в «ренессансе жизни», но сейчас изменил свое мнение.

«Я смотрю на людей, которые в 100 лет еще прекрасно себя чувствуют, и мне становится интересно жить», — сказал исполнитель.

Он также напомнил, что несколько лет назад группа Hi-Fi попыталась объединиться, но желанного взлета как в начале 2000-х не случилось.

В заключении Митя пожелал молодым исполнителям понять, что эстрада — это каторжный и неблагодарный труд.

«Сегодня ты вот тут, а завтра ты можешь скатиться в забытье», - сказал артист.

Ранее мы писали, что Митя Фомин раскрыл подробности съемочного процесса реалити-шоу «Выжить в Самарканде» на ТНТ. Он в шутку признался, что не испугался сложных условий жизни, поскольку является человеком, который родился в СССР.