Располневшая Собчак показала фигуру в «голом» наряде на вечеринке Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак, которая только недавно призналась в комплексах из-за лишнего веса, решила раздеться и продемонстрировать изменения в фигуре ради вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Телеведущая, как и другие гости мероприятия, выбрала «голый» наряд.

В Москве состоялась светская тусовка, которую организовывала звезда «Монастыря». Главной ее фишкой был дресс-код. Все участники должны были прийти как бы в одежде без одежды. То есть как будто голыми. Многие знаменитости по этому случаю достали свое лучшее кружевное белье и попытались обыграть его стразами и накидками. А вот Ксения Анатольевна пошла другим путем.

Журналистка появилась на вечере в платье, состоящем из кружевного открытого верха и длинной черной юбки. Образ она дополнила сверкающими украшениями. Если сравнивать с другими гостями, например, с Лолитой или Филиппом Киркоровым, Собчак несильно оголилась. Но все же в Сети поклонники отметили смелось телеведущей, ведь недавно она честно рассказала, что сильно пополнела. Она также раскрыла, что произошло это из-за проблем со здоровьем, но диагноз не назвала.