Располневшая Бьянка перестала самостоятельно ходить после операции

Певица Бьянка сообщила, что перенесла «серьезную операцию по здоровью». Что именно за манипуляция потребовалась артистке, неизвестно, но пока она прикована к постели и не может самостоятельно ходить.

«Мне уже получше. Я даже сегодня встала уже один раз», - призналась Бьянка.

Большее ей пока не под силу. При этом певица отметила, что ей «уже получше».

После операции врачи потребовали носить специальное медицинское белье.

«Не думала, что меня обязуют в клинике носить такие чулки», - поделилась артистка.

Ранее сообщалось, что Бьянка сильно располнела и оказалась вынуждена скрываться под мешковатой одеждой. Причиной лишнего веса назывались гормональные проблемы.