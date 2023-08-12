Расплылся в улыбке: Билана засняли с красоткой в путешествии

41-летний Дима Билан ещё не был женат. Поклонники не теряют надежды, что певец найдет свою любовь. Однако недавно в блоге артиста случился переполох.

Дело в том, что Билан был замечен в компании белокурой красотки. Они сообщили, что едут в путешествие, пишет «7Дней.ru».

Певец опубликовал новое фото с поезда. На снимке видна светившаяся от счастья улыбка Балана и таинственная красавица. Однако вскоре стало известно, что в компании певца была Виктория Маслова. Она известна по роли в сериале «Ивановы-Ивановы».

«А какие вы красивые и настоящие», «Куда путь держите, не знаю. Но знаю, что мне нравится видеть, когда вы улыбаетесь», — растрогались в комментариях подписчики.

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