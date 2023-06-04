Расплачиваться нечем: жена Виторгана пожаловалась на безденежье

83-летний Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик столкнулись с финансовыми проблемами. Дело в том, что они были вынуждены занимать деньги у друзей для оплаты аренды своего дома. Тем самым накопились огромные долги.

Виторган с женой живет в особняке, аренда за который стоит 2,5 миллиона рублей в месяц. Используют они его не только для проживания, но и для проведения творческих вечеров со звездами российского шоу-бизнеса. Однако денег с продажи билетов все равно не хватает для покрытия аренды.

В шоу «Ты не поверишь!» Млодик призналась, что было неловко просить помощи у друзей, пишет kp.ru.

Оказалось, что финансовые проблемы пришли вместе с ухудшением здоровья Эммануила Виторгана. Его положили в больницу из-за болезни сердца.

«Мы были в Чазовском центре, профессору Имаеву спасибо огромное! Была операция плановая под наркозом, поэтому переживали и нервничали. Нет, не шунтирование было», - отметила Млодик.

Ранее мы писали, что Эммануил Виторган напугал поклонников внешним видом после выписки из больницы.