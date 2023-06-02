Осталась одна тень: Эммануил Виторган напугал фанатов внешним видом после выписки из больницы

Актер театра и кино Эммануил Виторган старается скрывать подробности личной жизни и редко выходит в свет. На днях он показался публике и неприятно удивил поклонников. Многие отметили, что от мужчины осталась одна лишь тень, звезда сильно сдал.

Напомним, что Виторган не только известный актер, но и счастливый отец. Все его внимание и заботу забирают очаровательные дочери, которые появились у мужчины в зрелом возрасте. Сначала супруги хотели воспитывать Этель и Клару самостоятельно, но вскоре поняли, что без нянь не обойтись.

Звезда продолжает много работать, а его жене, скорее всего, тоже тяжело, ведь она разменяла седьмой десяток. СМИ пишут, что родители отдали девочек в детский сад.

Недавно избранница артиста Ирина Млодик опубликовала фото, где позировала с семьей и детьми. Пользователи Сети обратили внимание на резко изменившегося Эммануила Гедеоновича. Он сильно исхудал. Многие подозревают, что это произошло после госпитализации.

Напомним, что вскоре после празднования 60-летия творчества мужчина попал в больницу. Он и его родные скрывали диагноз, но в СМИ появилась информация, что у звезды были проблемы с сердцем. Сейчас Виторган уже не в клинике, но болезнь сильно отразилась на его внешнем виде. Поклонники пожелали мэтру здоровья.

Ранее мы писали, что Эммануил Виторган опозорил свою супругу.