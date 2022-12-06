Распахнула платок: Гусева с приоткрытым ртом подразнила мужчин

Одна из самых красивых актрис отечественного кино Екатерина Гусева редко делится откровенным контентом. 46-летнюю звезду любят не только за натуральную красоту, но и скромность. Но иногда шатенке тоже хочется пошалить.

Знаменитость поделилась новым снимком, который был сделан во время рок-оперы «КарамазоВЫ» театра РАМТ. Екатерина в образе Грушеньки совсем не похожа на себя. У нее длинная коса и чувственный взгляд. Женщина приоткрыла губы и распахнула платок. Поклонники оценили преображение артистки и осыпали ее комплиментами.

«Завидую тем, кто будет на вашем спектакле! Красавица», «Любуюсь вами и вашим творчеством», «Как из сказки, златовласая», «Отрастила такую косу?» – пишут в комментариях.