Распахнула платок: Гусева с приоткрытым ртом подразнила мужчин
Одна из самых красивых актрис отечественного кино Екатерина Гусева редко делится откровенным контентом. 46-летнюю звезду любят не только за натуральную красоту, но и скромность. Но иногда шатенке тоже хочется пошалить.
Знаменитость поделилась новым снимком, который был сделан во время рок-оперы «КарамазоВЫ» театра РАМТ. Екатерина в образе Грушеньки совсем не похожа на себя. У нее длинная коса и чувственный взгляд. Женщина приоткрыла губы и распахнула платок. Поклонники оценили преображение артистки и осыпали ее комплиментами.
«Завидую тем, кто будет на вашем спектакле! Красавица», «Любуюсь вами и вашим творчеством», «Как из сказки, златовласая», «Отрастила такую косу?» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Напомним, что Гусева не только успешная актриса, но и счастливая женщина. Знаменитость состоит в браке с Владимиром Абашкиным, от которого родила двоих детей.
Недавно Екатерина поделилась неудачной фотографией, которую активно обсуждали в Сети. Изменения во внешности знаменитости приняли за последствия инсульта или неудачной косметической процедуры.