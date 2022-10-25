16:23, 25 октября 2022
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Инсульт или неудачная операция? Перекошенная улыбка Екатерины Гусевой вызвала обсуждения в Сети
Актриса Екатерина Гусева показала фотографию, которую принялись обсуждать в Сети. Изменения во внешности знаменитости приняли за последствия инсульта или неудачной косметической процедуры.
Подписчики принялись писать о неестественном лоске, призвали больше не колоть ботокс. Большинство комментариев сводились к тому, что Гусеву стало не узнать.
Актриса ответила на предположения поклонников: она заявила, что примеряла образ для новой роли, но не раскрыла, в каком проекте ей предстоит принять участие.
ФОТО: Kashaev Pavel/East News
Источник:Актуальные новости
Автор:Лилия КараеваТеги: