Инсульт или неудачная операция? Перекошенная улыбка Екатерины Гусевой вызвала обсуждения в Сети

Актриса Екатерина Гусева показала фотографию, которую принялись обсуждать в Сети. Изменения во внешности знаменитости приняли за последствия инсульта или неудачной косметической процедуры.

Подписчики принялись писать о неестественном лоске, призвали больше не колоть ботокс. Большинство комментариев сводились к тому, что Гусеву стало не узнать.

Актриса ответила на предположения поклонников: она заявила, что примеряла образ для новой роли, но не раскрыла, в каком проекте ей предстоит принять участие.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News