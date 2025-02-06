Распад отменяется: группа «Ленинград» возвращается на российскую сцену

Рок-группа «Ленинград» анонсировала концерты в России после длительного перерыва. Первое выступление артистов состоится 6 июня во Владивостоке на сцене «Фетисов арены».

Информация о грядущих концертов группы появилась в их группе во «ВКонтакте». Там же указана дата следующего выступления — оно состоится 8 марта в Red Arena в Сочи.

Самые дорогие места на концерт «Ленинграда» в Сочи стоят 100 тыс. рублей, во Владивостоке — 16 тыс. рублей. Самые недорогие билеты начинаются от 3 500 рублей во Владивостоке и от 5 тыс. рублей в Сочи. Интересно, что на мероприятие уже закончились места для инвалидов.

Группа собиралась выступить в Москве в сентябре 2023 года, но мероприятие внезапно отменили. Организаторы так и не объяснили причины срыва концерта. Лидер коллектива Сергей Шнуров после принес извинения зрителям и вернул деньги организаторам.

Последний большой концерт коллектива состоялся 10 сентября 2022 года.

Сергей Шнуров неоднократно говорил о распаде группы. В беседе с изданием «Страсти» он пояснил, что часто делает такие объявления на эмоциях.