Раскупили все билеты: концерт Галкина* в Вильнюсе вызвал ажиотаж среди зрителей

Распроданы все билеты на выступление юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в Вильнюсе. Шоумен намерен дать два концерта в Литве в начале марта.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Теперь юморист собрался дать в Литве дополнительный концерт 5 марта. Ранее он планировал выступить в Вильнюсе только 6 марта. Поэтому Галкин* проведет там дополнительный день.

«Спешите купить билеты, потому что они тоже быстро раскупаются на дополнительный концерт. Дорогие литовские зрители, до встречи на концертах в Литве!», — написал юморист.

Ранее концерт Галкина* отменили в Таиланде и ОАЭ из-за политических высказываний артиста. Подробности читайте в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ