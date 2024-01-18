«Не хотят портить отношения с Россией»: продюсер назвал причину отмены концертов Галкина* за границей

Концерт юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) отменили в Таиланде, поскольку там и в арабских странах следят за политическими заявлениями и реагируют на них. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Он сказал изданию Царьград: «Арабские страны и в том числе Таиланд очень остро реагируют на всевозможные политические заявления и, опять же, не хотят портить отношения с Россией».

Продюсер счел реакцию стран предсказуемой. При этом сами звезды винят в случившемся Россию.

Рудченко отметил, что данные страны не станут содействовать проведению мероприятий тех артистов, которые не поддерживают РФ. По его мнению, им «ничего хорошего не стоит ждать» в государствах арабского мира.

Рудченко вспомнил о недавнем вступлении ОАЭ в БРИКС, после чего отношения с РФ только крепли.

Напомним, концерты Галкина* отменили в Таиланде, а в ОАЭ ему выписали штраф в размере примерно 2,4 млн рублей за высказывания со сцены. Позже стало известно, что юморист отказался выступать в ОАЭ, хотя первоначально думал изменить программу и убрать политические заявления. Это не единственный артист, кого коснулась волна отмены выступлений за границей. Без концертов в Таиланде осталась певица Светлана Лобода.

*признан иноагентом на территории РФ