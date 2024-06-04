Раскрывшая тайну Заворотнюк 46-летняя певица Ольга Орлова рассказала о пополнении в семье

Певица и телеведущая Ольга Орлова после скандала, разгоревшегося вокруг ее участия в телешоу о судьбе скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк, решила сменить тему и поведала своим поклонникам о пополнении в семье. Артистка призналась, что теперь в ее доме будет жить 14-летний кот, принадлежащий помощнице по хозяйству.

Как пояснила Орлова, она приняла такое решение, так как престарелый питомец большую часть времени проводил один в квартире.

«У нас пополнение. Теперь у нас будет жить кот нашей помощницы, ему 14 лет. Это не дело сидеть в квартире одному. Он очень хороший, контактный. Вчера у нас прошло знакомство с собаками. Я считаю, что отлично. А вот моя звезда кошка Соня его не подпускает», - поделилась событиями Ольга в своем блоге.

Ранее исполнительница призналась, что взяла из приюта четырех собак и кошку. Она заверила, что завела бы еще питомцев, но пообещала мужу больше этого не делать.

Ранее Ольга Орлова рассказала, зачем раскрыла тайну умершей Анастасии Заворотнюк на шоу. Она подчеркнула, что Андрей Малахов — единственный телеведущий, согласовавший выход передачи с семьей Заворотнюк. Более того, близкие актрисы сами сформировали список тех, кто должен приехать на съемки шоу.