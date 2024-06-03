«Хейтеры берегов не видят»: Орлова объяснила, почему раскрыла тайну умершей Заворотнюк

Ольга Орлова рассказала, зачем раскрыла тайну умершей Анастасии Заворотнюк на шоу. Певица ответила на нападки хейтеров в соцсети.

В конце мая 2024 года стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. Актриса 5 лет боролась с раком головного мозга, однако недуг оказался сильнее. В день смерти актрисы Андрей Малахов снял шоу, посвященное ей. Съемки посетили многие звезды, в том числе и Орлова. В эфире передачи Ольга раскрыла подробности лечения Анастасии, за что впоследствии столкнулась с критикой.

Певица отметила, что Малахов — единственный телеведущий, согласовавший выход передачи с семьей Заворотнюк. Более того, близкие актрисы сами сформировали список тех, кто должен приехать на съемки шоу. Также, по словам Ольги, она заранее спросила у мужа Анастасии, о чем ей можно говорить.

«Я никогда бы не сделала ничего, что могло бы как-то скомпрометировать Настю и ее близких. Никто бы об этом не знал, если бы таковым не было желание семьи», — заявила Орлова.

Также певица считает, что «хейтеры берегов не видят». По мнению певицы, если бы про актрису не сняли передачу, то все писали бы с критикой, что Анастасию забыли.

Ранее Ольга Орлова озвучила причину пропуска похорон актрисы Анастасии Заворотнюк. Подробности читайте в этой новости.