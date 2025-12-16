Раскрыты заработки уехавшей из России Светланы Лободы

Певица Светлана Лобода планирует заработать миллионы за тур по США. Об этом сообщает «Абзац».

После начала СВО Светлана уехала из России, осудив жителей страны. Теперь певица строит карьеру за рубежом. Однако, по ее словам, о прежних успехах и гонорарах говорить не приходится.

По информации источника, в скором времени Лобода отправится в тур по США, в рамках которого посетит Нью-Йорк, Бостон и Лос-Анджелес. Стоимость билетов начинается от 79 долларов. На сегодняшний день на мероприятие раскуплено менее 30% мест.

По информации источника, если Светлана сможет собрать полный зал, то она заработает около 6 миллионов рублей. Однако после отъезда из РФ у певицы ни разу не было солд-аута, хотя чаще всего она выступает на маленьких площадках.

Несмотря на низкие доходы, Лобода сохранила высокие требования к организаторам. Так, артистка хочет проживать только в люксовых отелях и передвигаться на элитных машинах.

Ранее сообщалось, что уехавшая из России Светлана Лобода пытается продать дом в Подмосковье за 850 миллионов. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что продюсер предрек крах карьеры Лободы на Украине из-за песен на русском.