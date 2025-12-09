Не может продать с 2023 года: подмосковный особняк Светланы Лободы подорожал на 200 млн рублей

Уехавшая из России украинская певица Светлана Лобода подняла ценник на свой подмосковный особняк, который не может продать с 2023 года.

Как пишет Telegram-канал Mash, исполнительница хита «Твои глаза» рассчитывает получить за недвижимость на 200 миллионов рублей больше. Теперь ее особняк обойдется потенциальному покупателю в 850 миллионов рублей.

Отмечается, что пустующий с 2022 года трехэтажный дом Лободы площадью 1200 квадратных метров расположен в Николо-Урюпино. Вместе с ним идет участок земли почти в гектар.

В доме четыре спальни, две столовые, гостиная, бассейн, джакузи, библиотека, постирочная комната, тренажерный зал, бар с бильярдным столом. Кроме того, новому владельцу достанется и вся мебель. При этом главными требованиями сделки являются полная конфиденциальность и безналичный расчет.

Напомним, Лобода уехала из России после начала СВО. Сейчас Светлана живет в Латвии.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода продолжает петь на русском языке. Продюсер Леонид Дзюник предположил, что артистке могут объявить бойкот на родине. Она может оказаться в ситуации Верки Сердючки, которую «гнобят» на Украине.