Актер Глеб Калюжный записал первое видео в военной форме

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный записал первое видео в военной форме. Актер поделился кадрами, которые публикует 360.ru.

В ролике молодой человек бодро доложил, что у него все в порядке, и с юмором продемонстрировал свою новую форму.

«Здравия желаю, товарищ Калюжный! Все хорошо», — сказал Глеб.

На призывной пункт в Москве Глеб прибыл на черном внедорожнике. Когда он вышел из машины, заиграла песня из культового сериала «Солдаты».

Как рассказал генеральный продюсер Григорий Сухов, Калюжный сознательно отложил учебу, чтобы отслужить. Окончательное решение актер принял после съемок в патриотической драме «Малыш», действие которой разворачивается на Донбассе. Его герой — 18-летний рэпер из Донецка, вступающий в добровольческий отряд, чтобы спасти мать. Видимо, эта роль повлияла на его выбор.

Ранее мы писали о том, что мать со слезами провожала Калюжного в армию.