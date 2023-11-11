Раскрыты влиятельные покровители певца SHAMAN

Певец SHAMAN сегодня находится на пике популярности. Исполнительница Саша Круглова, которая выступала перед Аллой Пугачевой на шоу «Фактор А», рассказала о покровителях музыканта.

Александра знает певца лично. Они вместе работают в знаменитой артистической «Агитбригаде имени Руслановой».

В шоу-бизнесе, говорит Круглова, важны связи и покровители. Многие думают, что Ярослава Дронова (настоящее имя исполнителя) продвигала Алла Пугачева, которая дала ему приз «Золотая звезда» в телешоу «Фактор А». По словам певицы, Примадонна и SHAMAN давно не общаются.

«Не надо забывать, что за SHAMANом стоит супруга продюсера и композитора Кима Брейтбурга — доцент кафедры эстрадно-джазового пения в Академии им. Гнесиных педагог по вокалу Валерия Брейтбург», — рассказала Круглова в интервью «Утро.ру».

Певица рассказала, что именно Валерия Брейтбург подтолкнула артиста к участию в проекте, поскольку заметила в нем потенциал. На самом проекте она была педагогом и музыкальным руководителем, поэтому смогла еще больше раскрыть творческий потенциал Ярослава.

Ранее певец SHAMAN склонил голову над могилой Михаила Круга.