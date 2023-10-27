Певец SHAMAN склонил голову над могилой Михаила Круга

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перед концертом заехал с цветами на могилу легендарного шансонье Михаила Круга. Исполнитель признался, что многому ему обязан.

Ярослав рассказал, что Михаил Круг сильно ему помог в начале карьеры. Дронов родом из Новомосковска — он выступал там в местных ресторанах. Посетители заведения часто заказывали песни легендарного шансонье.

При этом SHAMAN не пояснил, знаком ли он лично с Кругом, пишет Пятый канал.

Отметим, что, по результатам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Дронова назвали лучшим певцом 2023 года. Певец самостоятельно продюсирует свое творчество, сочиняет песни и пишет к ним музыку.

Ранее о своим отношении к молодому исполнителю рассказал Олег Газманов. Он признался, что у него нет ревности к успехам певца, который в этом году занял первое место в списке популярных артистов по опросу ВЦИОМ. Предыдущие два года лидером этого рейтинга был как раз Газманов-старший.

SHAMAN также выступит на концерте, посвященном 55-летию Олега Газманова на сцене.