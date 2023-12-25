Раскрыты ведущие «Новогодней ночи» на Первом канале

Телеведущие Вадим Галыгин, Лариса Гузеева, Валдис Пельш и другие российские звезды проведут «Новогоднюю ночь» на Первом канале. Об этом сообщает ИА Регнум.

Также ведущими «Новогодней ночи» станут: Яна Чурикова, Юлия Барановская, Тимур Соловьёв, Светлана Зейналова, Екатерина Березовская и Максим Аверин.

Программа стартует на телеканале в 23.00 31 декабря. На этот раз она будет называться «10 лет спустя».

Ранее мы писали о гонорарах российских звезд в новогоднюю ночь. Как пояснил гендиректор крупной компании по организации концертов Табриз Шахиди, в предновогодние пятницы и субботы доход артистов за один вечер может составить 5-15 млн рублей. Больше всего за 40-45 минутное выступления получают Полина Гагарина, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Баста. Их гонорары варьируются от 7 до 10 млн рублей.