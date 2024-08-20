Раскрыты условия для выступления лидера «Мумий Тролля» Ильи Лагутенко перед россиянами

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко готов выступить для россиян за 7 миллионов рублей. Правда, корпоратив должен быть в США. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, уехавший после начала СВО за границу музыкант по-прежнему не собирается давать концерты в России. При этом соотечественники могут насладиться его творчеством в Америке. Отмечается, что в Москву Лагутенко не может приехать из-за слишком плотного графика, поэтому корпоративы готов брать в перерывах на гастролях.

Чтобы услышать хиты группы, заказчикам выступления Лагутенко нужно будет заплатить большую сумму - 80 тысяч долларов (7 миллионов рублей). Деньги просят переводить на американский счет. Сколько по времени за этот гонорар будет петь артист, не уточняется.

Напомним, что Илья Лагутенко продолжает зарабатывать в России. В стране у него остался бизнес. На его имя зарегистрировано заведение «Мумий Тролль Music Bar», а также он является совладельцем компании ООО «Лагуна».

Ранее лидер ФПБК Виталий Бородин заявил, что Илью Лагутенко могут признать иноагентом после концерта в Италии.