Лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко могут признать иноагентом после концерта в Италии

Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певца Илью Лагутенко могут признать иноагентом после концерта в Италии. Солист группы «Мумий Тролль» решил провести первое за долгое время выступление за границей. Подробности узнал портал «Страсти».

Стало известно, что Лагутенко собирается выступить в Европе с шоу, билеты на которое стартуют от 650 евро. Места за столиками стоят 1300 евро, и все их уже раскупили. Напомним, что в России артист поставил карьеру на паузу на неопределенный срок.

Виталий Бородин считает, что в связи с предстоящим концертом Лагутенко вполне можно проверить на иностранное финансирование и присвоить ему статус иноагента.

«Мы уже просили, но, значит, еще раз попросим признать его иностранным агентом. Италия – недружественная страна, поэтому мы понимаем, что это иностранное финансирование. Есть основания провести полноценную проверку. Билеты на концерт уже купили, деньги поступили на расчетный счет», - заявил Бородин.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, кто купил все дорогие билеты на концерт Ильи Лагутенко в Италии.