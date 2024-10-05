«Моя девочка! Наконец-то!»: невестка Кристины Орбакайте воссоединилась с мужем после слухов о разводе
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27-летняя модель Алена Краснова воссоединилась с мужем, 33-летним певцом Никитой Пресняковым, после долгой разлуки. Солист группы MULTIVERSE поделился кадрами встречи с женой в личном блоге.
В июле стало известно, что Никита Пресняков и Алена Краснова приехали в Россию и отпраздновали годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону. Однако певец пробыл в стране всего пару недель, а затем вернулся в США, а его супруга осталась в России на три месяца. После этого в Сми появились слухи о разводе пары, но сын Кристины Орбакайте опроверг эту информацию, заверив, что они с женой не расставались.
Накануне модель вернулась в США, где они живут вместе с певцом. Никита Пресняков встретил Алену Краснову в аэропорту и опубликовал видео с их встречи. На кадрах невестка Кристины Орбакайте вышла к мужу в зал ожидания с тремя чемоданами на тележке. Увидев супругу, артист не стал скрывать эмоций.
«Это моя девочка! Наконец-то!» — высказался Никита Пресняков.
Певец подарил жене букет красных роз и поцеловал ее, тем самым поставив точку в обсуждениях проблем в их отношениях. Напомним, в сентябре продюсер Леонид Дзюник заявил о том, что Никита Пресняков развелся с Аленой Красновой после семи лет брака. Певец опроверг эту информацию.
«Мы ничего не расстались. Мы любим друг друга невероятно!» — заявил музыкант.
Ранее сообщалось о том, что жена Никиты Преснякова вышла на связь после слухов о разводе.