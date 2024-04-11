Раскрыты траты Владимира Познера на свой день рождения

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер отпраздновал свое 90-летие в пятизвездочном отеле Стамбула. Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на менеджера гостиницы Çırağan Palace Kempinski İstanbul Шелби.

Для проведения торжества журналист арендовал за 35 тысяч евро (около 3,5 млн рублей) единственный в Турции османский императорский дворец площадью 400 квадратных метров. Вдобавок шоумен заплатил налог в размере 7 тысяч евро (около 700 тысяч рублей).

Кроме того, вместе с традиционным ресторанным обслуживанием во дворце можно заказать команду дворецких, трансфер гостей на Rolls-Royce Silver Shadow модели 1974 года, а также услуги службы «Леди в красном», которые скрасят пребывание в отеле.

Сам отель предлагает гостям размещение в 317 комфортабельных номерах, самый дорогой из которых обойдется в 45 тысяч евро (около 4,5 млн рублей) за ночь.

Известно, что среди приглашенных на юбилей Познера гостей были журналистка Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, танцор балета Николай Цискаридзе и другие.

Ранее стилист Александр Васильев напомнил, что Владимир Познер владеет тремя паспортами.