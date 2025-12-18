Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Ларисы Долиной

Долина совершала сделку с квартирой в состоянии психического расстройства. Об этом говорится в решении Верховного суда по делу артистки.

Согласно полному тексту решения Верховного суда по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной, в момент совершения сделки артистка находилась в состоянии психического расстройства.

Мошенникам, утверждает суд, удалось убедить артистку продать квартиру «из-за особенностей ее образа мышления и личностных черт».

«У нее на фоне имеющихся личностных особенностей отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций», — сказано в документах.

При этом экспертиза не выявила каких-либо проблем с психикой Долиной до совершения сделки.

