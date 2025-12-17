Полина Лурье пригласила Дмитрия Борисова на новоселье в квартиру Долиной. Об этом сообщает шоу «Пусть говорят».

Выигравшая на днях в Верховном суде дело по квартире Ларисы Долиной Полина Лурье не смогла приехать на шоу «Пусть говорят», но вышла на связь со студией через телефон.

По словам девушки, она празднует победу над певицей в кругу семьи и близких.

«Я сейчас со своими детьми и семьей. Мы очень рады и отмечаем важный для нас день, победу», — заявила она.

Лурье призналась, что хочет сделать в квартире Долиной ремонт, так как нынешний ей кажется устаревшим.

«Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», — объяснила она.

Женщина даже пригласила ведущего шоу Дмитрия Борисова на новоселье. Однако когда оно состоится, пока неизвестно.

«Как только появится возможность. Я, надеюсь, что скоро», — пообещала она.

Ранее мы писали о том, что охранники Ларисы Долиной напали на журналистку после вопроса.