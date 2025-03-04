«Расценки выросли»: продюсер раскрыл гонорар группы «Пикник» после трагедии в «Крокусе»

Продюсер Сергей Дворцов, работающий со звездами российского шоу-бизнеса, раскрыл актуальные гонорары рок-группы «Пикник». Его слова приводит сайт «Страсти».

Группа «Пикник» была основана в Ленинграде в 1978 году, а их первый альбом увидел свет в 1982-м. На протяжении нескольких десятилетий коллектив активно гастролировал по городам России, радуя фанатов аутентичной музыкой и ярким шоу. Тем не менее произошедший в марте 2024-го теракт в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта «Пикника» на некоторое время вынудил солистов сделать паузу в гастрольной деятельности.

Как рассказал Дворцов, в настоящий момент знаменитый коллектив активно дает выступления, требуя за них от организаторов порядка 3 млн рублей. При этом, по его словам, после трагических событий прошлого года гонорар небезызвестной группы вырос в два раза.

«Они дают концерты по РФ, один из недавних был в Санкт-Петербурге. После трагедии в «Крокус Сити Холле» расценки даже выросли в раза два. На них спрос немного больше стал, чем прежде», - поделился продюсер.

Напомним, 22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

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