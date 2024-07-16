«До СВО он хорошо зарабатывал»: раскрыт гонорар Валерия Меладзе за концерт

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, как изменились гонорары Валерия Меладзе после СВО. Он отметил, что сейчас певец пытается обелиться всеми возможными и невозможными способами, и ищет возможность вернуться в российский шоу-бизнес.

По мнению продюсера, артист имеет все возможности, так как он «старается», а кроме того, его поддерживают коллеги, среди которых продюсер Иосиф Пригожин. Шоу-бизнес разделился на два лагеря – 50% хотят его видеть, а 50% не хотят. Также Дворцов раскрыл гонорары певца.

«До СВО он хорошо зарабатывал, он мог получать 5-7 миллионов рублей за один концерт. После громкого скандала, если его примут на нашей сцене, я уверен, что гонорары его будут значительно меньше, в разы», – пояснил Сергей.

На вопрос о том, будут ли люди ходить на концерты Валерия, продюсер отвечает так:

«Несмотря на то, что он где-то, возможно, оступился, оговорился, поклонники у него все равно есть, конечно они его ждут, ждут его песен. Только ему придется выбирать, либо он остается здесь, либо он будет выступать за границей. Я так пониманию, если он останется здесь, то дорога туда ему будет закрыта», – порассуждал Дворцов.

Также продюсер высказался о жизни Константина Меладзе после СВО.

«Он более закрытый человек. После скандала с Верой Брежневой – расставания и дележки имущества, он ушел в тень. Я уверен, что он больше не появится на российской эстраде, будет работать в тени как продюсер или композитор», – заключил Сергей.

Полный материал сайта «Страсти» о начале творческого пути братьев Меладзе, изменах и скандалах в личной жизни, а также о том, что происходит с ними сейчас, можно прочитать здесь.