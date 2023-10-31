Раскрыты причины развода Анны Хилькевич с ее первым мужем

Первым мужем актрисы Анны Хилькевич стал директор по объектам телесериала «Барвиха» Антон Покрепа, с которым встречалась до этого четыре года. Пара прожила в официальном браке менее года. Актриса назвала причину их разрыва.

В отношениях Анны и Антона было много проблем, которые пара попробовала решить при помощи семейного специалиста.

«Со своим первым мужем мы ходили на семейную терапию и развелись из-за этого», — объяснила актриса в эфире шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.

Расстались супруги на хорошей ноте, не поливая друг друга грязью.

В 2015 году звезда «Универа» вышла замуж за бизнесмена Артура Воклова. Она признается, что в их отношениях присутствовали ссоры и недопонимания, но пара справляется с трудностями.

«Я реактивная, импульсивная. А теперь мы разговариваем интеллигентно. Одиннадцатый год пошел нашим отношениям. Мы прошли через сложнейший кризис», — рассказала Анна Хилькевич.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о неожиданном подарке от тайного ненавистника. Неизвестный ей преподнёс коробку опарышей. Впрочем, к такому необычному презенту девушка отнеслась с юмором.