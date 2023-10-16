Анна Хилькевич рассказала о неожиданном подарке от тайного ненавистника

Неизвестный подарил Анне Хилькевич коробку опарышей, об этом сообщает Газета.Ru.

15 октября актриса праздновала свое 37-летие в кругу семьи. Однако праздник омрачился неожиданным подарком от незнакомца, который передали Хилькевич. В соцсетях она рассказала, что получила коробку с опарышами.

Впрочем, к такому необычному презенту Анна отнеслась с юмором.

«Весело было всем, и тут прислали тайный подарок. Видимо, у кого-то особый фетиш на червей. Не знаю, какой эффект был вложен в такой сюрприз, но я и червячков переманила на свою светлую сторону», — поделилась она.

Близкие рассказали, что не знают, от кого этот презент. По словам супруга Хилькевич, коробку ему передали с просьбой отдать ее актрисе.

Напомним, Анна Хилькевич вышла замуж за мужчину по имени Артур. Известно лишь то, что он занимается бизнесом. Пара воспитывает двух дочерей: Арианну и Марию.

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