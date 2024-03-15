Раскрыты причины расставания Максима Фадеева с Полиной Гагариной

Продюсер Максим Фадеев решил поделиться воспоминаниями о шоу «Фабрика звезд — 2». Самым сложным участником проекта он назвал певицу Полину Гагарину.

Фадеев был музыкальным руководителем второго сезона шоу. На вопрос о том, кого он считает самым сложным «фабрикантом», продюсер ответил однозначно.

«Я думаю, что Гагарина. Она была самая молодая и самая сложная», — сказал он на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Продюсер отметил, что нейтрально относится к сольному творчеству Гагариной. Также он не поддерживает связь с бывшими участниками проекта.

Фадееву пришлось много работать на «Фабрике звезд». Он признался, что трудился «не как человек, а как ишак». Из-за напряженного графика он даже сбросил 28 кг.

Певица в одном из своих интервью рассказывала, что Фадеев проявлял к ней «мужской интерес», но она четко обозначила границы в этом вопросе, а после вышла замуж за Петра Кислова. Отметим, что Полина Гагарина стала победительницей второго сезона «Фабрики звезд».

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