«Очень большие деньги»: Катя Лель рассказала, почему Фадеев дал перепеть ее хит Инстасамке

Катя Лель заявила, что Инстасамка заплатила большие деньги за кавер на ее хит. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В феврале Инстасамка выпустила свою версию знаменитой песни «Мой мармеладный». По словам Кати Лель, она не удивлена тем, что хит в очередной раз перепели.

«Мой хит могут петь все, весь мир. Каждый день мне присылают каверы из разных стран мира, на разных языках, в разных стилях — и это замечательно», — отметила она.

При этом разрешение на перепевку хита официально дал Максим Фадеев. По мнению Кати Лель, это произошло только после того, как Инстасамка заплатила продюсеру.

«Ну если вы заплатите очень большие деньги, то он [Максим Фадеев, — прим. ред.] и вам даст такой шанс. Сегодня колоссальная сила финансовая за этим альбомом стоит, иначе ничего этого бы не было», — объяснила певица.

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