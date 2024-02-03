Раскрыты причины популярности Децла

Российский рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) был очень популярен в 90-х. Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, что причиной успеха артиста была правильная раскрутка.

Продвижением Децла занимался его отец, продюсер Александр Толмацкий. Он раскручивал артиста по законам поп-культуры. Такого успеха удалось достичь только группе «На-На» на пике своей популярности.

«Толмацкий раскручивал Децла по законам поп-культуры, хотя рэп не предполагает идолопоклонничества и больших площадок. Но тогда была какая-то пропасть в музыке для подростков, искавших себе кумира на сцене», — цитирует Бабичева NEWS.ru.

Основной проблемой творчества Децла музыкальный критик назвал недопонимание между родителями и подростками и проблему взросления.

Кирилл Толмацкий скончался в 2019 году после концерта в Ижевске. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Ему было 35 лет.

Ранее сын рэпера Децла Меркурий Антоний Иоан Киселев пришел в ярость, увидев по камерам, что фанаты осквернили могилу отца.