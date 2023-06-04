Раскрыты подробности загадочной пропажи Аллегровой

Ирина Аллегрова давно отказалась от образа шальной императрицы в ярких костюмах и начала вести более закрытый образ жизни. Певица изредка выступает и почти не дает интервью.

Однако ее выходы в свет теперь обсуждают не только поклонники, но и коллеги. Аллегрову хвалят за вкус в подборе одежды.

«Она не наращивает себе ягодицы, не выходит в колготках, без штанов, но в шляпе. Не называет себя Примадонной», — рассказал ее коллега Юлиан.

По словам Александра Медведева, близкого друга Аллегровой, певица много времени проводит в кругу близких.

«Свой у нее домик, не один, а там три. Но когда мне надо, я звоню и говорю: «Ира, я приеду?». Она очень вкусно готовит», — признался Шура в передаче «Ты не поверишь!».

Ранее мы писали, что раскрыт уникальный способ омоложения 71-летней Ирины Аллегровой.