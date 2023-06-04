Раскрыты подробности загадочной пропажи Аллегровой
«Без штанов, но в шляпе»: раскрыто исчезновение Ирины Аллегровой.
Ирина Аллегрова давно отказалась от образа шальной императрицы в ярких костюмах и начала вести более закрытый образ жизни. Певица изредка выступает и почти не дает интервью.
Однако ее выходы в свет теперь обсуждают не только поклонники, но и коллеги. Аллегрову хвалят за вкус в подборе одежды.
«Она не наращивает себе ягодицы, не выходит в колготках, без штанов, но в шляпе. Не называет себя Примадонной», — рассказал ее коллега Юлиан.
По словам Александра Медведева, близкого друга Аллегровой, певица много времени проводит в кругу близких.
«Свой у нее домик, не один, а там три. Но когда мне надо, я звоню и говорю: «Ира, я приеду?». Она очень вкусно готовит», — признался Шура в передаче «Ты не поверишь!».
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