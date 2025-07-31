Раскрыты подробности свиданий жены Дмитрия Диброва с любовником

Любовник Полины Дибровой снимал особняк рядом с ее домом для свиданий. Об этом сообщает Woman.ru.

В семье Дмитрия и Полины Дибровых произошел разлад. Поговаривают, супруги разводятся после 16 лет брака из-за измены модели. Предполагаемым любовником Полины стал Роман Товстик — муж ее близкой подруги. Как долго длилась связь модели и бизнесмена и при каких обстоятельствах она возникла — неизвестно. Однако СМИ узнали подробности свиданий жены Диброва с любовником.

Сообщается, что Роман снимал дом для тайных встреч с Полиной. Особняк находился рядом с семейным поместьем Дибровых.

Известно, что Дибровы знакомы с семьей Романа с 2016 года. Полина вместе с другими приятельницами встречала его жену из роддома после рождения дочки Алисы. Елена Товстик выражала особую благодарность Дибровой, которая помогла пережить ей остановку сердца ребенка и восстановиться после родов.

Ни Дмитрий, ни Полина, ни Роман не подтверждают факт измены.

Ранее стало известно, как Дибров отреагировал на измену жены с другом семьи. Подробности читайте в этой новости.