Раскрыты подробности состояния госпитализированного после инфаркта Юрия Куклачева

Недавно народный артист РСФСР Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт, а после — операцию на сердце. Представитель основателя Театра кошек в Москве Ольга Кардокене рассказала РИА Новости подробности его самочувствия.

По словам Кардокене, примерно в полдень состоится консилиум по переводу артиста из реанимации.

Напомним, 12 апреля Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет. В тот день артист цирка проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле» в Москве. Сообщалось, что вырученные средства будут направлены на помощь семьям пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Ничто не предвещало беды, но во время выступления в своем эстрадно-цирковом шоу Юрий Куклачев внезапно почувствовал недомогание. Врачи оказали артисту первую помощь и увезли в больницу.

Запланированные на 13 и 14 апреля в «Вегас Сити Холле» благотворительные концерты, приуроченные к 75-летию Юрия Куклачева, состоятся, но без участия самого дрессировщика. Выступать на сцене будут его дети.

По последним данным, состояние артиста оценивается как стабильно тяжелое. Ему оказывают кислородную поддержку.