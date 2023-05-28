Раскрыты подробности о внебрачной дочери Наташи Королевой, живущей в США

Наташа Королева в 2021 году повергла поклонников в шок, заявив, что у нее есть внебрачная дочь. Дело в том, что певица подарила свои яйцеклетки бездетному другу-американцу.

Мужчина давно мечтал о ребенке, поэтому пошел на такую пикантную просьбу. Яйцеклетки подсадили суррогатной матери, которая успешно родила дитя. Девочка пришла в мир в 2019 году. Сейчас ей почти 4 годика.

Новость о ребенке негативно приняли не только поклонники певицы, но и супруг Сергей Глушко и мать артистки. Звездная семья решила умалчивать о жизни предполагаемой дочери.

«Человек растет, слава богу. Все счастливы и здоровы», — отвечает обычно Сергей Глушко на вопросы о девочке.

Однако некоторые убеждены, что история о внебрачной наследнице — это лишь выдумка и пиар. На фотографии может быть ребенок подруги Королевой, а кадры с подросшей девочкой в детском манеже может быть архивным снимком племянницы Наташи.

Ранее мы писали, что между Наташей Королевой и Тарзаном вновь появились разногласия.