«Не гармонирует с мужем»: между Наташей Королевой и Тарзаном вновь начались разногласия

Наташа Королева и Тарзан считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже давно состоят в браке, и за это время они успели преодолеть множество препятствий, в том числе и неверность мужчины. Певица сумела простить избранника, однако в Сети до сих пор обсуждают неприятный семейный инцидент. На этот раз в честь Дня Победы в личном блоге Иды Достман появилось новое фото супругов, которое моментально привлекло внимание публики. В беседе с порталом BLITZ+ стилист Наталья Осиновская дала профессиональную оценку внешнему виду Королевой и Тарзана.

На снимке артистка предстала в ярком образе. Это, по мнению модного эксперта, не очень уместно в такой праздник. Наталья отметила: знаменитость выбрала наряд, напоминающий «народный костюм, который смотрится слишком весело». К слову, специалист считает, что Королевой следует брать пример с возлюбленного. Оказалось, что образ Тарзана более молодежный и подходящий для тематики праздника.

«Наряд Тарзана вполне актуален, соответствует современности. Наташа Королева не гармонирует с мужем», — высказалась стилист.

Ранее пользователи Сети указали влюбленной Наташе Королевой на измены Тарзана. Подробности смотрите в этой статье.